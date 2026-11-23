Los Leopardos Azucareros de Villa Clara sufrieron una costosa derrota este domingo frente a los Cazadores de la Villa Roja de Artemisa, en el cierre de los terceros topes particulares de la fase intergrupal de la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de Béisbol.

Los anaranjados, que están luchando por clasificar a los play off, redujeron las posibilidades matemáticas de conseguir el boleto, pues no pudieron aprovechar los reveses de Cienfuegos y Mayabeque, elencos que están por encima en la tabla de posiciones de la zona occidental.

Jugando en el estadio "Augusto César Sandino", de la ciudad de Santa Clara, los artemiseños superaron a los villaclareños, con marcador final de 10 anotaciones 6, con destaque ofensivo de Dayán García, autor de un jonrón y tres carreras impulsadas.

Nuevamente le falló a los anfitriones el pitcheo del abridor José Carlos Quesada, quien perdió los dos choques de su elenco frente a los rivales de turno.

Por la novena local sobresalieron bate en mano el jardinero izquierdo Luis Darío Machado, quien conectó un cuadrangular, y el patrullero central Maikol Pérez, que ligó de 2-2, con 2 empujadas, una anotada, un boleto y un pelotazo recibido.

VCL 6--7--1

ART 10-12-1

JG: Yankiel Pérez (4-1)

JP: José C. Quesada (2-4)

JS: Israel Sánchez (4)

HR: Dayán García (2do)

Luis D. Machado (6to)

Después de este resultado, el equipo de Villa Clara tiene balance parejo de 18 victorias e igual cantidad de derrotas, y desde este martes rivalizará con los Vegueros de Pinar del Río, líderes del circuito occidental en el Sandino santaclareño.

Pinar del Río lidera división con 29 victorias y 10 derrotas, seguido por Industriales (22-15), Matanzas (22-16), Cienfuegos (21-18), Mayabeque (19-19), Villa Clara (18-18), Artemisa (14-25) y La Isla (7-31).

En la zona oriental Las Tunas se mantiene en la punta con saldo de 27-11, seguida por Granma (23-16), Holguín (21-16) y Santiago de Cuba (20-18), Ciego de Ávila (19-20), Sancti Spíritus (18-21), Camagüey (14-24) y Guantánamo (11-27).