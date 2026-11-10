Selección cubana Sub-12 años recibe estandarte nacional

El líder en juegos ganados de la pelota cubana, Pedro Luis Lazo le entregó el estandarte nacional a José Antonio Miranda, director general de Alto Rendimiento del INDER, quien a su vez la colocó en manos de Tyler Ruiz, capitán de la escuadra. Lo escoltaron Delvis Almaguer y Thiago Fleites.

En nombre de sus compañeros, Alex Maikol Ruiz se comprometió a entregarse al máximo en cada salida al terreno y defender con “garra” el uniforme de las cuatro letras.

Carlos Martín, miembro de la Federación Cubana de Béisbol les recordó a los peloteritos que integrar una selección nacional es un privilegio que pocos pueden tener.

Salgan a jugar con la pasión que les caracteriza, el pueblo estará al tanto de cada uno de sus resultados en este Panamericano.

El habanero Tyler Ruiz está considerado el principal talento de este equipo, además de defender el campo corto, le han marcado 76 millas como lanzador, por lo que su aporte debe ser determinante para conseguir el boleto al Mundial.

La preparación estuvo bien, pudimos entrenar bastante sobre todo el aspecto defensivo porque los profesores insisten que es clave en esta categoría. Vamos al evento para poner en alto el nombre de Cuba.

La escuadra nuestra está ubicada en el grupo A junto a Estados Unidos, Nicaragua y Brasil. En el B aparecen Venezuela, República Dominicana, Curazao y Argentina, mientras en la llave C se encuentran Puerto Rico, México, Panamá y Perú.

Los dos primeros conjuntos de cada apartado avanzarán a la súper ronda, serán seis en total y los 4 primeros en la tabla general clasificarán a la Copa Mundial del 2027.

Fue abanderado este lunes en el estadio Latinoamericano el equipo Cuba que participará en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 años, certamen que tendrá lugar en República Dominicana entre el 20 y el 27 del presente mes.

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