El pelotero de Villa Clara Cristian Rodríguez proseguirá su experiencia internacional en el béisbol profesional, luego de renovar este lunes su contrato con los Dragones de Chunichi de la Liga Japonesa.

El torpedero natural del municipio de Cifuentes e integrante del equipo Cuba al VI Clásico Mundial estará por cuarta temporada consecutiva con esta franquicia de Nagoya de la Liga Central.

El infielder villaclareño, de 24 años, dijo a la prensa que, su aspiración es convertirse en jugador del primer nivel de esa exigente liga, aunque reconoce que necesita mejorar su rendimiento ofensivo.

En Japón,Cristian Rodríguez, ha mostrado un notable crecimiento y madurez como atleta, sobre todo en el cumplimiento de la disciplina táctica.

En las campañas de 2024, 2025 y 2026, el torpedero de Villa Clara acumula 48 partidos disputados, en los cuales a conectado 13 incogibles en 93 turnos, de ellos un doble, para un discreto average ofensivo de 140, con solo dos carreras impulsadas y 31 ponches.