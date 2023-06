Reconoce Díaz-Canel gesto de atleta cubana en Centroamericanos

El mandatario destacó el gesto de Pérez en su cuenta en Twitter, quien entregó su presea de bronce a la atleta mexicana que la ganó en la competencia, pero no pudo obtenerla, pues una norma del evento regional establece que tres personas del mismo país no pueden ocupar el podio.

«En San Salvador no se enfrentan enemigos, compite la gran familia centroamericana que somos. ¡Bravo diputada!», resaltó el mandatario en la mencionada red social.

El pasado domingo la caribeña concluyó en el cuarto puesto en la modalidad de pistola de aire a 10 metros, por detrás de las mexicanas Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes, ocupantes por ese orden de la primera, segunda y tercera posición.

Sin embargo, por la controvertida norma del evento el bronce de la competencia fue entregado a la cubana, quien no estuvo de acuerdo con esa decisión y lo devolvió a Cervantes.

No entiendo la regla absurda de que tres atletas de un país no puedan llenar el podio, si se lo ganaron, son mejores, no sé por qué tiene que pasar al cuarto lugar el bronce, yo no me gané esa medalla, no era mía, le correspondía a ella tenerla de vuelta, declaró Pérez a la prensa en medio de la atención generada por tal hecho.

Pérez todavía posee opciones de sumar resultados destacados en estos Juegos, pues tiene pendiente pasado mañana concursar en la pistola a 25 metros de forma individual y por equipos, la cual, según declaró, “es la que más me gusta”.