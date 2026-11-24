Este martes comienzan los últimos topes particulares de la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de Béisbol, y la escena quedará lista para el comienzo de los play off con el sistema Page.

Desde hoy, los Leopardos Azucareros de Villa Clara reciben a los Vegueros Pativerdes de Pinar del Río, en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, desde la 1.30 de la tarde.

Hoy está anunciado como abridor, por los anaranjados de Ramón Moré, el zurdo de Remedios Cristian Rojas, quien estuvo recientemente en el equipo Cuba que participó en el Campeonato Mundial de la categoría sub 23 años en Nicaragua.

También serán rivales desde hoy y hasta el próximo domingo: Cienfuegos - Artemisa en el 26 de Julio, Mayabeque recibe a la Isla de la Juventud, en el Nelson Fernández, y Matanzas visita a Industriales, en el Latinoamericano.

En la zona oriental chocarán: Guantánamo frente a Sancti Spíritus, en el José Antonio Huelga, Ciego de Ávila es anfitrión de Santiago de Cuba en el José Ramón Cepero, Holguín visita a Camagüey en el Cándido González, y Las Tunas acoge a Granma en el Julio Antonio Mella.

Pinar del Río lidera la división occidental con 29 victorias y 10 derrotas, seguido por Industriales (22-15), Matanzas (22-16), Cienfuegos (21-18), Mayabeque (19-19), Villa Clara (18-18), Artemisa (14-25) y La Isla (7-31).

En la zona oriental Las Tunas se mantiene en la punta con saldo de 27-11, seguida por Granma (23-16), Holguín (21-16) y Santiago de Cuba (20-18), Ciego de Ávila (19-20), Sancti Spíritus (18-21), Camagüey (14-24) y Guantánamo (11-27).

Este lunes, las autoridades del béisbol en el país informaron en conferencia de prensa que:

No se recuperan los juegos que ya han quedado pendientes. Son 8 (6 no efectuados y 2 sellados), según precisiones del colega Guillermo Rodríguez de Radio Rebelde.

Se ratifica que el inicio del play off será el 1 de diciembre en las dos zonas, las primeras sedes serán los que finalicen en la primera y tercera posición.

También trascendió que hasta ahora no hay un formato definido para la venidera Liga Élite. Entre las propuestas está hacerla con 4 equipos para concentrar la calidad, aunque hay otras variantes.