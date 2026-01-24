Recibe Villa Clara a Las Tunas en play off de la Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos de Villa Clara reciben este sábado a los Leñadores de Las Tunas, titulares defensores, en el tercer juego del play off de cuartos de finales de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Este 24 de enero a las 9:30 de la mañana, abren las puertas el estadio “Augusto César Sandino” de Santa Clara, según confirmaron a la prensa especializada autoridades del INDER en el territorio.

Dicho enfrentamiento particular marcha favorable a los anaranjados del centro del país, dos éxitos a cero, luego de los triunfos en el “Julio Antonio Mella” del balcón del oriente cubano con marcadores de 10 anotaciones por 4 y 5 carreras por 4, con épica remontada gracias a doble de oro del receptor Leonardo Montero.

La venta de papeletas comenzó este viernes en diferentes instalaciones deportivas de la capital villaclareña, como en el Palacio del Juego Ciencia Guillermito García, en la Sala Polivalente Eduardo García, ubicada frente a la Terminal de Intermunicipal de Ómnibus, la Sala Amistad y por la puerta # 3 del Coloso de Bengochea.

Este sábado proseguirá la venta de papeletas en todas las puertas del estadio a partir de las 9:00 a. m. El domingo comenzará la venta de las entradas a las 8 a. m. en el recinto beisbolero, pues el cuarto juego esta pactado para las 11 de la mañana.

Igualmente en la jornada sabatina el centro cultural “El Bosque” de Artex abrirá sus puertas a la 1 p. m. para reproducir en una pantalla gigante el choque beisbolero.

Mariela Fonseca Llanes, directora del INDER en la provincia, informó al espacio la Explosión de las 12 de CMHW, que está prevista una variada oferta gastronómica, tanto en el interior del Sandino como en las áreas exteriores.

Varias congas parranderas del territorio anunciaron en páginas de redes sociales dedicadas al pasatiempo nacional, que asistirán al Sandino para apoyar al joven conjunto local.

Este sábado está anunciado como abridor por los Leopardos el derecho del reparto universitario Osdany Rodríguez, según confirmación de Ramón Moré, manager de la novena local.

El elenco anfitrión, con 11 victorias consecutivas, entrenó en la tarde de este 23 de enero y los peloteros se encuentran en óptimas condiciones físicas y emocionales para continuar luchando por avanzar a las semifinales y clasificar a la Liga Élite de la pelota cubana.

CMHW, la Reina Radial del Centro, transmitirá desde la ciudad anaranjada todos los detalles por las frecuencias 840 AM y 101.5 FM, además del audio real por internet para Cuba y el mundo en la dirección www.cmhw.cu.

