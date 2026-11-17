Este martes comienzan nuevos topes particulares de la fase intergrupal de la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de Béisbol.

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara recibirán en el Augusto César Sandino de Santa Clara a los Cazadores de Artemisa.

En la zona occidental también son rivales desde hoy y hasta el domingo: Cocodrilos de Matanzas y Piratas de la Isla de la Juventud en el Cristóbal Labra de Nueva Gerona; los Elefantes de Cienfuegos visitan a los Vegueros de Pinar del Río en el Capitán San Luis y los Huracanes de Mayabeque son anfitriones de los Leones de Industriales en el Nelson Fernández de San José de Las Lajas.

Por el circuito oriental: los Leñadores de Las Tunas enfrentan a los Cachorros de Holguín en el Calixto García en la ciudad de los parques; los Gallos de Sancti Spíritus lidian con las Avispas de Santiago de Cuba en el Guillermón Moncada de la Ciudad Héroe; los Tigres de Ciego de Ávila llegan hasta el Nguyen Van Troi para chocar con los Indios del Guaso y los Alazanes de Granma reciben a los Toros de Camagüey en el Mártires de Barbados de Bayamo.

En la zona occidental lidera el accionar Pinar del Río con 25 victorias y 9 reveses, seguido por Matanzas (20-12), Industriales (19-13) y Cienfuegos (20-14), Mayabeque (17-16), Villa Clara (15-16), Artemisa (12-22) e Isla de la Juventud (3-29).

En la división oriental Las Tunas comanda con 23 victorias y 11 descalabros, Holguín (21-12), Santiago de Cuba (18-15), Granma (18-16), Ciego de Ávila (16-18), Sancti Spíritus (15-19), Camagüey (14-19) y Guantánamo (9-24).