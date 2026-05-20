Participarán ajedrecistas de Villa Clara en Memorial Capablanca y Centroamericanos

El santaclareño Ermes Espinosa, sub campeón nacional en el presente año, moverá piezas en el Internacional Capablanca en La Habana, previsto a desarrollarse entre el 15 y el 24 de junio en el Hotel Nacional en La Habana.

La placeteña Roxángel Obregón también competirá en el Capablanca y en la justa de los centrocaribeños de Santo Domingo, del 24 de julio al 8 de agosto.

Ermes Espinosa y Roxángel Obregón como integrantes del equipo Cuba, tomarán parte en la lid olímpica de Samarkand, Uzbekistán, del 15 al 28 de septiembre de 2026.

La villaclareña conocida popularmente en el mundo de los trebejos como la locomotora de Falcón, ya había conseguido el boleto para la cita regional dominicana al dominar el certamen clasificatorio realizado en enero.

Junto a Roxángel Obregón asistirán a la cita quisqueyana su pareja sentimental, el Gran Maestro capitalino Dylan Berdayes, el también habanero Maestro Internacional Daniel Hidalgo y su igual de Camagüey Ineymig Hernández.