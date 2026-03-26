Lanzador villaclareño Denny Larrondo en Liga de Campeones de Béisbol en México

El lanzador derecho de Villa Clara Denny Larrondo participa en la edición del 2026 de la Liga de Campeones de Béisbol, la cual tiene de sede a la ciudad de México.

El tirador natural de Quemado de Güines integra la nómina del equipo Kane County Cougars de Estados Unidos, rival de los Cocodrilos de Matanzas este viernes a las 2 de la tarde, hora de nuestro país.

Denny Larrondo le dio a Cuba la segunda victoria en el VI Clásico Mundial, al superar a Colombia, con marcador final de 7 anotaciones por 4, en choque efectuado en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico, sede del Grupo A.

En esa ocasión, Larrondo trabajó solo dos entradas, en las cuales no permitió imparables, le anotaron una carrera, regaló cuatro boletos y propinó 1 ponche.

En Cuba tuvo una destacada actuación con Villa Clara en el nacional de la categoría Sub-15 años en el 2017, luego viajó hacia República Dominicana y firmó un contrato de liga menor con los Yankees de Nueva York.

Actualmente el pitcher villaclareño tiene 23 años, es agente libre y hasta el 2025 se desempeñó con los Diamondbacks de Arizona en Ligas Menores alcanzando como máximo nivel la Clase A avanzada.

El lanzador derecho de Quemado de Güines Denny Larrondo entre 2024 y 2025 dejó récord de 10 ganados y 12 perdidos en 43 juegos (40 aperturas) entre Clase A y Clase A avanzada, con una efectividad de 4.39 y 199 ponches.

Durante la pasada contienda los rivales le batearon para .243.