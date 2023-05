Normando Hernández de CMHW se despide de Roberto Pacheco con emotiva crónica: «he perdido a un hermano»

A continuación, reproducimos el texto íntegro de la crónica de Normando dedicada a Pacheco.

Hoy ha sido un día triste para mi. En horas de éste mediodía el lunes 15 de Mayo comenzó a circular la noticia del fallecimiento de mi amigo y compañero de profesión Roberto Pacheco Martínez, Narrador Deportivo de Radio Rebelde.

Estaba bastante delicado de salud luego de varias isquemias y con una edad que sobrepasaba los 80 años. Además, operado a corazón abierto con varios by-pass por obstrucciones coronarias desde hace varios años en el Cardiocentro de Santa Clara.

Lo conocí desde que comencé en esa misma profesión en 1968. Fue una época de grandes profesionales como Eddy Martín, Rubén Rodríguez, Bobby Salamanca, Héctor Rodríguez, René Navarro, Rolando Crespo, el propio Roberto Pacheco, y otros compañeros como Diego Méndez, Antolin León, Pity Rivera, Julio César Bayard, Modesto Agüero etc, etc...No era fácil ni llegar, ni competir.

Entre todos ellos me formé, a todos los conocí, y de todos siempre aprendí; pero con el que más polemicé, y con el que más me gustaba intercambiar y expresar mis modestas opiniones y criterios era con Pacheco. Eso tal vez nos hizo crear una gran amistad, una gran relación de trabajo, que no exenta de incomprensiones, caprichos y alguna testarudez de una y otra parte, llegó a ser muy disfrutada por el público seguidor de determinados programas de Radio. Esa amistad y relación de trabajo trascendió hasta la actualidad en la familia de ambos, de lo cual nos enorgullecemos.

Asistí junto con él a numerosos eventos nacionales e internacionales, como Series Nacionales de Béisbol, Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas y otros.

Durante su operación en el Cardiocentro de Santa Clara, estuve siempre a su lado. Ayudé a prepararlo, lo cuidé dentro y fuera del recinto médico como un familiar más, y lo protegí hasta su feliz regreso a casa.

La última vez que estuvimos juntos fue a finales de julio del 2022, cuando ya enfermo, cenamos juntos en un buen pica-pica y unos tragos, con su hija Celita y su yerno Alexis, en La Habana.

La muerte de su esposa Celia Sardá aceleró en él sus posibles padecimientos, pero sobre todo, la depresión, la soledad, la angustia y la dureza de no tenerla a su lado después de tantos años de casados.

A sus hijas Celita, Niurka, Masiel y Adriana, así como a sus nietos y demás familiares, nuestras más sentidas condolencias por tan dolorosa pérdida, por la cual yo también me siento triste, muy triste; porque yo también he perdido hoy a un familiar..Yo hoy he perdido a un hermano, a mi hermano Roberto Pacheco Martínez.

Honor y Gloria para ti, te lo has ganado con creces. Vivirás en el recuerdo y el corazón de todos los cubanos.