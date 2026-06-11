México vivió la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026

El espectáculo comenzó con Maná y Danny Ocean, quien encendió el ambiente interpretando “Partidazo”. Más tarde, Los Ángeles Azules y Belinda tomaron el escenario para cantar “Por Ella”, desatando la ovación de los más de 87.000 aficionados presentes. El momento culminó con un emocionante “¡Viva México!”, que resonó en todo el estadio.

La fiesta continuó con J Balvin, que puso a bailar al público con una presentación llena de energía y ritmos latinos. Sin embargo, el punto más esperado llegó con la aparición de Shakira y Burna Boy, encargados de interpretar “Dai Dai”.

Con una gigantesca Copa del Mundo en el centro del campo, efectos visuales impresionantes y un estadio completamente entregado, la ceremonia dio el puntapié inicial a una Copa del Mundo que promete hacer historia en México, Estados Unidos y Canadá.Presentación de los países, Andrea Bocelli y la Copa del Mundo Minutos antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca vivió uno de los momentos más emotivos de la ceremonia con el tradicional desfile de las banderas de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026.

Posteriormente, el tenor Andrea Bocelli y la cantante EJAE interpretaron “DNA”, la canción oficial de la Copa del Mundo, en una presentación que emocionó a los miles de aficionados presentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo.

La ceremonia continuó con la aparición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por la actriz mexicana Salma Hayek, quienes presentaron el codiciado trofeo de la Copa del Mundo ante la ovación del público.

Como antesala del encuentro inaugural, Lila Downs interpretó el himno nacional de Sudáfrica, mientras que Alejandro Fernández hizo lo propio con el himno de México, poniendo el broche de oro a una ceremonia que dio paso al comienzo oficial del Mundial 2026.

La trilogía de inauguraciones se debe a que habrá una por cada país anfitrión del Mundial 2026. La inauguración en México fue hoy y en Estados Unidos y Canadá será mañana.

México marca el primer gol del mundial de Fútbol 2026

El 1-0 de Julián Quiñones ya es historia. Ahora, México tendrá la misión de mantener la ventaja y controlar el partido ante un equipo sudafricano que, apoyado por su gente, buscará la reacción inmediata, el primer capítulo tiene sabor mexicano.

Sheinbaum festeja primer gol de la selección en el Mundial

Claudia Sheinbaum Pardo, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, arribaron al Fan Fest que se realiza en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para ver el partido inaugural de la Copa del Mundo entre la selección nacional y el equipo de Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

La presidenta Sheinbaum arribó poco antes del mediodía donde fue recibida con algunas porras en este Fan Fest donde se congregaron alrededor de tres mil aficionados.

Alejada de las tensiones que rodean al Zócalo capitalino por la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la mandataria sonreía en un vídeo acompañada de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada.

En un breve mensaje en sus redes sociales para comentar el vídeo, ataviada con una playera de la selección con su nombre en la espalda, Sheinbaum escribió: “Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México!

Igualmente, a través de sus redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México difundió imágenes de ambas mandatarias saludando a los aficionados que se dieron cita en el lugar, y con quienes se toman fotografías.

La mandataria capitalina pronosticó una victoria de México por marcador de 3-1.