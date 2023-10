Messi gana su octavo Balón de Oro y hace historia en el fútbol

De esta manera, el campeón del Mundial de Catar 2022 amplió su diferencia con respecto a Cristiano Ronaldo, el segundo jugador con más balones de oro de la historia, con cinco premios.

El astro del fútbol no sólo agradeció a su familia y amigos por acompañarlo en los momentos más duros de su carrera, sino que también hizo una mención para Diego Maradona, en el día de su cumpleaños. "Estés donde estés, feliz cumpleaños Diego, lo comparto con vos", comentó Messi.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj