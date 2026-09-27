Medalla de oro para la villaclareña Arlettys Acosta en el Brazil Open de Taekwondo

La atleta de Villa Clara Arlettys de la Caridad Acosta conquistó la medalla de oro en el Brazil Open de Taekwondo, torneo de categoría G2 celebrado en el estado de Paraná.

La villaclareña, monarca de los Juegos Centrocaribeños de Santo Domingo 2026, logró el título en la división de -73 kilogramos.

Según reseña el periódico Jit del INDER, la sagüera Arlettys de la Caridad Acosta, en la fase decisiva del abierto brasileño superó 2-0 a la anfitriona María Eduarda Souza.

Con este título, la taekwondoca de Villa Clara Arlettys de la Caridad Acosta continúa sumando puntos para el ranking internacional, en busca de lograr una buena ubicación para materializar la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La trigésima edición del Brazil Open, reunió a cerca de 1 500 atletas provenientes de varios países de América Latina, Estados Unidos y México, de Europa, España y Portugal, además de Rusia y China.