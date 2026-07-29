Medalla de oro para ajedrecista villaclareña Roxangel Obregón en Centroamericanos

La trebejista de Villa Clara Maestra Internacional Roxangel Obregón se agenció la medalla de oro del ajedrez Blitz en los vigésimo quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Natural del poblado de Falcón, en Placetas, Roxangel Obregón logró la presea dorada con puntuación casi perfecta de 14,5 puntos de 15 posibles, en el segundo tablero del certamen Blitz del juego ciencia en la cita dominicana.

Esta representa la segunda medalla para la Maestra Internacional villaclareña Roxangel Obregón en la justa, pues anteriormente había alcanzado la plata en partidas rápidas.

En el Blitz por Cuba obtuvieron medalla de plata Daniel Hidalgo e Ineymig Hernández.

En general, los ajedrecistas cubanos se llevaron 7 de 8 medallas posibles, según confirmación de Osmany Pedraza Ledón, árbitro y entrenador de esta disciplina.