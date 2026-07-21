Los polistas dan a Cuba la primera victoria en Santo Domingo

Aunque con una oposición inesperada de la selección de Guatemala, el equipo cubano de polo acuático abrió con victoria en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la piscina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, los polistas dirigidos por Mario Andrés Bermúdez Ariosa transitaron sin emplearse a fondo el primer parcial, el cual ganaron (6-3). Sin embargo, en el segundo una inefectividad supina en los tiros a puerta y transiciones erráticas les dieron a sus rivales la posibilidad de contragolpear con acierto.Esas deficiencias viraron totalmente el marcador, y los guatemaltecos llegaron a la mitad del desafío con ventaja mínima de 9-8.

En el descanso, Bermúdez indicó ir directo a puerta, colocando a sus hombres de más potencia en el borde delantero con desplazamientos veloces en el agua. La velocidad sin balón y con este descolocó a la plantilla centroamericana, que en los siguientes dos periodos solo pudo anotar cuatro goles.

En tanto, el ataque de los de la Mayor de las Antillas puso en el marcador 15 unidades, para cerrar la pizarra con un holgado 23-13. "A pesar de que en el clasificatorio Guatemala nos empató el partido, este que traemos aquí es un elenco muy superior, y no debió ocurrir lo acontecido en la segunda manga", dijo Bermúdez. Explicó que ante adversarios de más envergadura eso pudiera ser irreversible. Pero el técnico se sintió satisfecho con la reacción de sus muchachos.

"Este es un grupo muy rápido, con potencia en los tiros a la portería. Te había dicho antes de comenzar el torneo que no será una competencia fácil, pero en la que nosotros nos vemos medallistas", comentó.

En el choque Pedro Ponsa y Remis de Armas anotaron nueve de las 23 dianas cubanas. El primero, autor de cinco de ellas, expresó a JIT, que "supimos darle la vuelta al partido, mostrando nuestras reales fortalezas, y fue muy reconfortable poder reencontrarnos en el propio juego".

Hoy, a las ocho de la noche, el rival es de mayor consideración, pues México terminó en medalla de bronce en la edición precedente de San Salvador 2023, cuando Cuba finalizó con la medalla de plata, al caer en la final ante Puerto Rico.