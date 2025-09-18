Logra Villa Clara la segunda victoria en la 64 Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Villa Clara logró este miércoles la segunda victoria en la 64 Serie Nacional de Béisbol, al derrotar a Holguín con pizarra final de 8 anos por 2, en partido que tuvo de sede al estadio "Augusto César Sandino", de Santa Clara.

Los Leopardos Azucareros se apoyaron en una productiva ofensiva de 12 hits, entre ellos un cuadrangular y par de dobletes.

Desde la lomita cumplió con su función de abridor el zurdo del Yabú, Maikel Pérez, quien aunque permitió 10 indiscutibles, dominó en momentos cruciales, propinó 3 ponches y no regaló boletos.

A la ofensiva por los anaranjados sobresalieron el bateador designado Yoasniel Pérez de 2-2, con un cuadrangular, un fly de sacrificio, 4 impulsadas y una anotada, el jardinero izquierdo Osman Caruncho de 3-2, un doblete, 2 anotadas e igual cantidad de impulsadas y el patrullero central Cristian Moré de 3-2, un remolque y 2 anotadas.

También conectaron 2 indiscutibles por la tropa villaclareña el inicialista José Gómez y el jardinero derecho Víctor Boch.

Números Finales:

C H E

HOL: 2 10 2

VCL: 8 12 0

JG: Maikel Pérez (1-1)

JP: Jesús E. Pérez (1-2)

Después de este resultado el elenco villaclareño tiene balance de 2 sonrisas y 10 descalabros, en tanto sus rivales de turno acumulan 9 ganados y 3 perdidos.

Este jueves será el tercer partido del tope particular entre Villa Clara y Holguín en el Sandino santaclareño a las 2 de la tarde con transmisión de CMHW, por la frecuencia 840 AM.

Por los anfitriones debe lanzar el derecho de Cifuentes, Alain Sánchez, quien está en busca de su triunfo 100 en Series Nacionales de Béisbol.