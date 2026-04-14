Logra lanzador de Villa Clara Randy Cueto segunda victoria en béisbol de Italia

El lanzador de Villa Clara Randy Cueto, del equipo Avigliana, logró su segunda victoria en la Serie A Plata, la segunda división de la Liga Profesional de Béisbol en Italia.

El derecho de Taguayabón, en Camajuaní, tiró 5 entradas, en las cuales permitió solo 2 indiscutibles, regaló un boleto, no le anotaron carreras y propinó 7 ponches.

Luego de dos aperturas, el tirador villaclareño rebajó su promedio de carreras limpias a 0.90.

El otro pitcher de Villa Clara que integra el Avigliana, el zurdo de Remedios Christian Rojas, aún no a podido lanzar, pues se está recuperando de hepatitis.

Por su parte, el diestro del Reparto Universitario en Santa Clara, Osdany Rodríguez, no tuvo acción en la última jornada beisbolera de la Serie A Plata en Italia, pues le correspondió el asueto a su elenco el Buttrio.

En la Serie A Oro, la primera división de la pelota italiana, el derecho Eriel Carrillo, del Farma Crocetta, debutó con derrota frente al Bologna.

En dicha actualización, el cifuentense lanzó durante 4 entradas, le pegaron 3 indiscutibles, regaló 2 boletos y propinó 9 ponches.

Por su parte, en la División de Honor del béisbol en España, en la última jornada, el derecho de Santa Clara Pablo Luis Guillén con los Marlins de Tenerife, fue empleado como relevista.

El As de Bengochea tiró 2 capitulos, con 2 hits, cero carreras, 2 ponches, 0 boletos y su PCL es de 1.50.