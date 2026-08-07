Lima confirma que será sede de los próximos Juegos Deportivos Panamericanos y Parapanamericanos

La revalidación del compromiso estuvo a cargo de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, en una reunión con dirigentes del deporte.

“Sabemos que las cosas no han avanzado a la velocidad que hubiéramos querido, pero como presidenta estoy aquí para corregir las cosas y ponerle velocidad”, dijo la mandataria a los visitantes, a tiempo de señalar que coordinará el tema con los ministros de Economía y de Educación.

Señaló que su país cuenta con un equipo organizador profesional y competente que permitirá dejar el nombre del Perú bien en alto.

“El reto es que los Juegos Lima 2027 sean mejores que los de Lima 2019”, por lo que está segura que “vamos a dejar el nombre del Perú bien alto”, subrayó.

En la reunión realizada en el Palacio de Gobierno participaron los presidentes del Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña; de Panam Sports, Neven Ilic, y del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila; así como Cecilia Tait, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

También asistieron la campeona olímpica y mundial en gimnasia artística, Simone Biles, la campeona paralímpica colombiana, Karen Palomeque, y la gimnasta peruana, Fabiola Díaz.