Liga Élite de Béisbol: nombres, uniformes y credibilidad

Declaraciones del CEO de la empresa TeamMate para las Américas, Rafael Llames Cabrera, a la publicación Jit, aseguran que desde el día 20 de septiembre se entregaron las cosas a Lantia Marítima S.L., encargada del traslado por vía aérea. Y para decirlo completo, en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, el comisionado nacional Juan Reinaldo Pérez Pardo, dijo que todos los aseguramientos estaban listos para el 8 de octubre.

No vamos a seguir “el hilo de Ariadna” de este asunto porque saltarían nuevas y muchas preguntas. Eso sin contar que el 13 de julio se informaron los nombres impopulares de los seis equipos y solo el 25 de agosto comenzó la producción real de los implementos en la lejana China. ¿Había o no tiempo para corregir lo que mayoritariamente no tuvo buena aceptación en la población, incluido con tiempo suficiente para diseñar?

¿Si en 18 días no se recibió lo acordado, no obstante de comprobantes enviados, palabra empeñada y tradición cumplidora, no era más prudente e inteligente informar ante las cámaras la inexistencia de esos productos y ahí mismo alargar el inicio? ¿Es tan difícil razonar que al margen de todos los problemas reales de emigración de peloteros, falta de recursos, necesidad de actualización de nuestros entrenadores, etc, lo más imperdonable es la falta de credibilidad provocada por este episodio?

Siempre recuerdo la frase de un taxista hace más de dos décadas cuando un funcionario deportivo de una provincia intentaba solo hablarme de esfuerzos y sacrificios para justificar un resultado no logrado. “El central no muele esfuerzo, el central muele caña”. No he encontrado mejor definición o llamado a la autocrítica.

El béisbol cubano, lo he defendido así históricamente, tiene responsabilidad puntual en el INDER y la Federación Nacional, pero deben unirse otros ministerios e instituciones para que viva con salud y como lo demanda el pueblo. ¿En este caso puntual se coordinó, alertaron o involucraron a otros organismos de la Administración Central del Estado?

Hay quien focaliza en uno o dos nombres la solución del problema. Ojalá fuera eso. Ojalá y la renuncia de alguien bastara. El rollo es mayor. La Liga Élite sin nacer anda herida a chorros. Y la credibilidad no se recupera con mea culpa, sino con trabajo, resultados y respeto. El béisbol no es el ombligo de este país, pero Cuba jamás podrá prescindir, en medio de carencias y problemas, de los batazos y atrapadas que más la hacen feliz.