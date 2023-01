LEBC: Portuarios apaleó a Centrales en su propia casa

Los locales fabricaron 4 en la misma primera entrada e hicieron saltar del montículo bien temprano a Pavel Hernández, pero no pudieron preservar la ventaja. Los alumnos de Michael González anotaron 3 en la alta del tercer inning, 2 en el cuarto, donde explotaron al abridor Dariel Góngora, otras 2 en el quinto y se despegaron completamente con racimo de 6 en el sexto. En el séptimo pusieron cifras definitivas, al anotar la que decretó el marcador de nocaut.

Clave resultó el aporte ofensivo del cátcher Oscar Valdés, quien bateó de 5-4, 2 anotadas e igual cantidad de remolques. Entre tanto desde la lomita Marcos Ortega logró aguantar a la poderosa tanda del centro del país, con labor de 4.1 capítulos sin que le anotaran.

El manager del conjunto que reúne a peloteros de la capital y Mayabeque, le ha impregnado gran combatividad a la escuadra que comanda. “Iniciamos perdiendo por 4, siempre les dije que el juego apenas estaba comenzando y que podíamos remontar esa diferencia. No tengo dudas que este será un play off que se va a ir a un 6to o 7mo partido”.

Marcos Ortega tenía 11 aperturas en la Liga y solo dos choques relevados y no defraudó la confianza que le dio Michael al ponerlo en esta función. “El director me dijo que iba a ser relevista largo y me he preparado para ayudar en lo que haga falta. Sabía lo importante que era impedir que nos anotaran más carreras,para que la ofensiva nuestra hiciera su trabajo”.

El play off entre Portuarios y Centrales se va igualado a un triunfo para el estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas. Este sábado se efectuará el tercer desafío de la semifinal y están anunciados como abridores José Ignacio Bermúdez por los locales y Alain Sánchez por los visitantes.