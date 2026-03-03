Lanzador de Villa Clara Denny Larrondo abrirá hoy frente al Kansas City

El lanzador de Villa Clara Denny Larrondo será el lanzador abridor hoy por Cuba frente al Kansas City, en el primero de dos juegos de la selección nacional ante elencos de las Grandes Ligas de Estados Unidos con vistas al VI Clásico Mundial.

El tirador derecho Denny Larrondo, natural del municipio de Quemado de Güines, tiene 23 años, y actualmente es Agente Libre y se desempeñó hasta el 2025 con el Arizona Diamondbacks en Ligas Menores, alcanzando como máximo nivel la Clase A avanzada.

El diestro villaclareño Denny Larrondo, entre 2024 y 2025, dejó récord de 10-12 en 43 juegos (40 aperturas) entre Clase A y Clase A+, con una efectividad de 4.39 (174.1 IP; 85 ER) y 199 ponches (10.27 K9). Durante la pasada contienda los rivales le batearon para .243, según las estadísticas de la página pelota cubana.

Por su parte, el también derecho de 25 años, Ryan Bergert, fue anunciado como el iniciador por el Kansas City frente a Cuba en este partido de exhibición. Para Bergert será su debut en el Spring Training de MLB.

Ryan Bergert lanzó durante 2025 en Grandes Ligas con los Padres de San Diego y el Kansas City. Trabajó en 19 choques (15 aperturas) y dejó récord de 2-2 con efectividad de 3.66. Propinó 73 ponches y le batearon para .215.

En su primer año en MLB realizó 53 lanzamientos de 95.0 o más MPH, con una máxima de 97.0 en su carrera como ligamayorista.

De acuerdo con páginas especializadas en béisbol, su repertorio incluye Recta, Slider, Cambio, Sinker y Curva.

El juego del equipo Cuba versus el Kansas City de las Grandes Ligas será este martes a las 3 de la tarde.