Dos duplas cubanas al Mundial de voleibol de playa en Australia

El certamen contará con 48 binomios por sexo, y Cuba repetirá la hazaña de llevar dos parejas masculinas por primera vez desde 2017, cuando lo hizo en el Mundial de Viena. La clasificación culminó este fin de semana en México, país que también marcó el inicio del ciclo mundialista a principios de año.

Encabezarán la representación antillana los olímpicos Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz, actuales número 11 del ranking global, quienes completaron una temporada notable con dos finales en torneos Élite 16 y un título en Quintana Roo. Su objetivo inmediato será alcanzar la condición de cabeza de serie, una meta simbólica pero significativa en la historia del voleibol de playa cubano.

El segundo dúo, conformado por los jóvenes Damián Gómez y Eblis Veranes, ingresará al cuadro principal tras la renuncia inesperada de la pareja puertorriqueña, lo que les permitirá debutar en la fase de grupos del certamen.

Aunque sus posibilidades de avanzar son reducidas, su clasificación marca un paso alentador para la nueva generación de jugadores.

Con ello, Cuba inscribe nuevamente su nombre entre los grandes, recordando que su mejor actuación masculina data de 2005, cuando Francisco Álvarez Cutiño —hoy entrenador de ambos binomios— y Oney Ramírez alcanzaron un histórico quinto lugar. En esa misma edición, Tamara Larrea y Dalixia Fernández firmaron un cuarto puesto en el apartado femenino.

El sorteo de grupos se celebrará el 9 de noviembre, y hasta entonces las duplas cubanas permanecerán sin competencias oficiales. Aun así, confían en que la preparación física y el descanso tras una larga gira por el Pro Tour y el circuito ruso les permitan llegar en plenitud a las arenas australianas.