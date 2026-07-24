La bandera cubana ya ondea en la Villa de Santo Domingo 2026

Los más de 270 atletas de nuestro país, que ya se alojan en 9 de los 150 edificios del complejo, se congregaron para presenciar este solemne acto, que contó con la presencia del Presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, que, como jefe de la delegación, recibió el regalo simbólico de bienvenida de manos del Gobernador de la Villa César Heredia.

Este sitio de descanso para los deportistas de la región, está ubicado en la ciudad Juan Bosch, al este de la capital quisqueyana y fue inaugurado por el Presidente del país Luis Abinader.

Minutos después de que la bandera de la estrella solitaria hondeara en la Villa, el Vicepresidente del INDER, Omar Venegas, ratificó los propósitos competitivos en la cita.

Se mantienen los compromisos expresados por la dirección del Alto Rendimiento del organismo, que es ubicarnos entre las tres primeras naciones en el medallero.

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