La Maestra Internacional cubana Jinela Rodríguez participa en el Campeonato Mundial Juvenil Sub-20 de Ajedrez, que se disputa en Caracas, Venezuela. Al cierre de la sexta ronda del evento, la pilonga, alterna una victoria y una derrota para situarse en el lugar 22 de la tabla general.

Según el sitio web chess-results.com, la villaclareña acumula tres puntos, tras superae en la quinta vuelta a Lorena Mazzaoui, aunque cedió, posteriormente, ante la peruana Fiorella Contreras.

Su siguiente presentación será ante la Maestra Internacional de Colombia Nicolle Mogollón. En busca de mejorar escaños en la clasificación, Jinela deberá apostar por las tablas o la victoria, puesto que una derrota la sepultaría definitivamente.

Destaca Jit.cu que, hasta el momento, los indios Shri B Savitha y Ethan Vaz lideran la lid femenina y abierta, respectivamente, ambos con seis puntos acumulados.

Por otro lado, la actuación masculina cubana es liderada por El Maestro Internacional Daniel Hidalgo, quién sumó una victoria y unas tablas en sus dos compromisos más recientes, resultados que lo ascendieron al puesto 12 de la clasificación general, con un acumulado de cuatro puntos.

En la quinta fecha, Hidalgo se impuso en apenas 27 jugadas al venezolano Christian Allen. Mientras que, hizo tablas con el Maestro FIDE Carlos Varela.

El siguiente contrincante del capitalino será el Maestro FIDE venezolano Sebastián Borges.