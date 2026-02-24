Inauguran instalaciones deportivas en Villa Clara en el aniversario 65 del Inder

Un total de 4 instalaciones deportivas de beneficio social, resultaron inauguradas este 23 de febrero en Villa Clara, en saludo al aniversario 65 de la fundación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

En el Centro Provincial de Medicina Deportiva quedó habilitada la sala de ultrasonidos, donde le realizarán a los pacientes exámenes de ecografía abdominal y de partes blandas, además de otras pruebas de la especialidad, en busca de un diagnóstico seguro y confiable para el tratamiento de las lesiones.

En este nuevo servicio médico ubicado en una de las áreas del estadio de béisbol Augusto César Sandino, atenderán a los atletas, glorias deportivas y a la población de la zona, siempre y cuando exista disponibilidad de los recursos.

También este lunes abrió sus puertas la Casa de las Glorias Deportivas en la municipalidad, un espacio para el intercambio y recreación de los ex atletas, según precisó a la Reina Radial del Centro Maritza Prado Gallardo, presidenta de la comisión de atención a atletas en la geografía santaclareña.

En saludo al aniversario 65 del Inder, fueron inaugurados 2 gimnasios biosaludables al aire libre en comunidades en transformación de la capital villaclareña.

Raybel Sedano, máxima autoridad del sector deportivo en Santa Clara, confirmó la inauguración de dichas instalaciones en la Cooperativa de Producción Agropecuaria CPA Camilo Cienfuegos, en la zona de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas y en la comunidad Los Sirios.

Estos gimnasios biosaludables contribuyen a que la población de las distintas demarcaciones mejore la calidad de vida.