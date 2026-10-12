Firma lanzador villaclareño Randy Cueto con Liga Profesional de Beisbol de Nicaragua

El lanzador derecho de Villa Clara Randy Cueto firmó contrato con los Dantos de Managua, para participar en la Liga Profesional de Beisbol de Nicaragua, correspondiente a la temporada 2026-2027.

Los Dantos de Managua son la nueva franquicia de la pelota invernal nicaragüense para esta campaña, según confirmación del colega Alder Osorio, desde tierras pinoleras.

Además del derecho de Taguayabón en Camajuaní Randy Cueto, los Dantos tienen acuerdo pactado con los cubanos Frank Herrera, Geonel Gutiérrez, Roel Santos, Frank Abel Álvarez, Andrys Pérez y Yuliesky Remón.

La Liga Profesional de Beisbol de Nicaragua se jugará entre el 27 de noviembre y el 9 de enero.

Randy Cueto regresó recientemente de Italia, donde se desempeñó con el Avigliana en la Serie A Plata. Allí tuvo números positivos de seis victorias y tres derrotas, con dos puntos por juegos salvados y un promedio de carreras limpias de 2.67.

En dicho certamen europeo, el villaclareño Randy Cueto gozó de un excelente control al propinar 169 ponches en 107 y 2 tercios de actuación.

Randy Cueto actualmente se está preparando para debutar con los Leopardos de Villa Clara en la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de la pelota cubana.

El debut del pitcher camajuanense debe ocurrir frente a Matanzas en el estadio Augusto César Sandino de Santa Clara.