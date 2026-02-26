Federación Cubana de Béisbol y Softbol anuncia dos bajas en la nómina cubana al Clásico Mundial

De acuerdo con la comunicación oficial recibida por los organizadores del certamen, Hurtado sufrió una lesión que le impedirá integrar el plantel, mientras que a Cruz le fue denegado el seguro requerido para su participación en el evento.

La FCBS precisó que esta situación es completamente ajena a su voluntad y agradeció a ambos atletas la disposición mostrada para vestir el uniforme nacional en la importante cita internacional.

Asimismo, la entidad señaló que ya evalúa las posibles sustituciones para completar el cuerpo de lanzadores de cara al torneo.

El VI Clásico Mundial de Béisbol reunirá a las principales selecciones del orbe y constituye uno de los compromisos más relevantes del calendario internacional de este deporte.