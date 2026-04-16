Excelente desempeño de la atleta de Villa Clara Estela Crespo en Centrocaribeño de Tenis de Mesa

Fue un duelo cargado de tensión y cambios de ritmo. La cubana comenzó por detrás, cediendo los tres primeros sets (8-11, 6-11, 8-11), en un arranque que hacía presagiar un desenlace rápido.

Sin embargo, lejos de rendirse, la santaclareña Estela Crespo se reinventó sobre la mesa, ajustó su juego y encadenó una remontada de alto nivel, llevándose los siguientes parciales por 11-6, 12-10 y 11-7, para forzar un séptimo set de máxima presión. En ese último capítulo, la mexicana logró imponer condiciones y cerró el partido con 11-5, en lo que terminó siendo una final de alto calibre.

Más allá del resultado, lo realizado por la villaclareña en el torneo individual fue de enorme mérito. Estela Crespo firmó un recorrido exigente, en el que sumó cuatro victorias previas, tres de ellas definidas en tie-break, frente a rivales de gran nivel competitivo dentro del área.

El trayecto competitivo de Estela Crespo confirma su capacidad para sostener partidos de alta exigencia, especialmente ante representantes de México y Puerto Rico, hoy por hoy entre las principales referencias del tenis de mesa en la región.