Enfrenta Villa Clara a Industriales en la 65 Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara enfrentarán desde este martes a los Leones de Industriales, en el inicio de los séptimos topes particulares de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

El estadio Latinoamericano, de La Habana, acogerá este clásico de la pelota cubana martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, siempre a la 1 y 30 de la tarde y con transmisión de la CMHW en cadena con Radio Coco.

También serán rivales desde este 3 de noviembre Vegueros de Pinar del Río ante Huracanes de Mayabeque en el Capitán San Luis; los Elefantes de Cienfuegos, reciben a los Piratas de la Isla de la Juventud en el 5 de Septiembre de la Perla del Sur y los Cazadores de Artemisa visitan a los Cocodrilos de Matanzas, por la zona occidental.

En el circuito oriental los Alazanes de Granma lidiarán con los Gallos de Sancti Spíritus en el José Antonio Huelga en la tierra del Yayabo; los Tigres de Ciego de Ávila chocarán con los Cachorros de Holguín en el José Ramón Cepero; los Toros de Camagüey serán anfitriones de las Avispas de Santiago de Cuba; y los Indios de Guantánamo visitan a Leñadores de Las Tunas en el Julio Antonio Mella.



Pinar del Río encabeza la zona occidental con balance de 20-4, seguido por Industriales y Matanzas (14-8), Cienfuegos (12-12), Mayabeque (11-12), Villa Clara (8-13), Artemisa (9-15) y La Isla (3-19).

Las Tunas lidera la zona oriental con balance de 16-8, escoltado por Santiago de Cuba y Holguín (14-9), Granma (13-11), Ciego de Ávila (12-12), Sancti Spíritus (11-13), Camagüey (9-15) y Guantánamo (6-18).