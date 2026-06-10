El deporte y la innovación en Santa Clara tomados de la mano

Investigadores, entrenadores, glorias deportivas, atletas y profesores, entre otros, formaron parte de este convite que demostró cómo en el municipio de Santa Clara el talento no solo se mide en tiempos, distancias o puntuaciones, sino también en capacidad de crear soluciones.

Un total de 23 ponencias, distribuidas en tres comisiones, fueron objeto del debate, donde mente y corazón se conjugaron ante las carencias de recursos.

Raybel Sedano Moreno, director del Inder en el municipio de Santa Clara. Foto del autor.

Y los resultados le dieron la razón. Entre los proyectos presentados, destacaron soluciones de bajo costo pero alto impacto, muchas de ellas nacidas de la observación diaria de investigadores, entrenadores y preparadores físicos que se negaron a aceptar las limitaciones como excusa.

Todos los trabajos mostraron resultados, pero siempre están los que marcaron la diferencia, como los expuestos por el doctor Jorge Luis León Villegas, los licenciados Maritza I. Prado Gallardo y Alberto Águila Veitía, alcanzando el premio Relevante. Otros tres fueron Destacados e igual cantidad de Menciones.

Ganadores de los premios Relevantes, Destacados y Menciones.

El programa contó además con la conferencia de apertura impartida por el Doctor Jorge Luis León Villegas, titulada la Inteligencia Artificial y el deporte, mientras Raybel Sedano Moreno, director del Inder en el municipio de Santa Clara, durante las conclusiones, tras calificar de provechosa la jornada y felicitar a los ponentes, expresó que el evento superó las expectativas, mostró las potencialidades existentes y demostró que la creatividad es la mejor medalla.