Domina Villa Clara el quinto juego del play off frente a Las Tunas (+Fotos y Videos)

Con jonrón de Leonardo Montero y buen trabajo monticular de los lanzadores Darío Sarduy y Omar David Pérez, los Leopardos de Villa Clara derrotaron este lunes a los Leñadores de Las Tunas, 7 anotaciones por 4, y tomaron ventaja 3 victorias a 2, en el play off de cuartos de finales de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los anaranjados tuvieron que pelear de abajo, pues los orientales abrieron ganando en el mismo primer episodio con 3 carreras, remolcadas por doblete del camarero Luis Pérez, frente al abridor Darío Sarduy.

El zurdo de Manicaragua Sarduy, con experiencia con los Halcones de SoftBank de la Liga Profesional de Japón, se recuperó de ese primer capítulo y tiró 6 entradas en las cuales permitió 5 indiscutibles, regaló 3 boletos y propinó 4 ponches, para ganar su segundo choque en esta postemporada.

El empate de los anaranjados llegó en el cierre del segundo, por jonrón del receptor Leonardo Montero, con 2 corredores en circulación, ante los envíos de Alejandro Meneses.

Los anfitriones tomaron el mando en el partido en el tercero con una, impulsada por el patrullero central Cristian Moré.

El marcador fue ampliado por los villaclareños con 2 en el cuarto y una en el sexto.

Desde la lomita, el derecho de Sagua la Grande Omar David Pérez realizó un excelente relevo para anotarse el punto por juego salvado.

El diestro de la Villa del Undoso en tres entradas aceptó 4 imparables, le fabricaron una carrera y retiró a 4 tuneros por la vía de los strike.

Augusto C. Sandino

C H E

LTU 4 11 0

VCL 7 10 0

JG: Darío Sarduy (2-0)

JP: Andier Reyes (0-1)

JS: Omar D. Pérez (1ro)

HR: Leonardo Montero (1ro)

A la ofensiva por los locales también se destacó el designado Osmán Caruncho, al conectar de 3-2, con 2 remolques, el inicialista Elisel Arrechavaleta, de 4-2, una anotada y otra fletada para la goma y el jardinero derecho Mailon Tomás Alonso, de 4-2 con una anotada.

Con el play off 3 éxitos a 2 favorable a los Leopardos de Villa Clara, las acciones se trasladan para el Julio Antonio Mella del balcón del oriente cubano, donde los del centro del país buscarán materializar la clasificación a semifinales y conseguir el boleto a la venidera liga élite.

Los villaclareños tienen mucho que ganar y poco que perder, pues han dado pelea en el cierre de la temporada, y contra todo pronóstico tienen al conjunto de Las Tunas, titular defensor, contra las cuerdas.