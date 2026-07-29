Díaz-Canel: «Cuba vibra con cada medalla de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo»

La delegación cubana continúa su exitoso desempeño en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo-2026, cosechando metales que enorgullecen a toda la nación. Al cierre de la tercera jornada, la Isla se mantiene en el tercer puesto del medallero, sumando 10 preseas de oro, 7 de plata y 15 de bronce, en una justa que conmemora el centenario del movimiento deportivo en la cuenca caribeña.

En un mensaje enviado a los atletas en la Villa Centroamericana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo llegar sus felicitaciones a los competidores, destacando su entrega y la hidalguía demostrada en cada prueba.

«Cuba vibra con cada medalla de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo-2026. El coraje y la vergüenza deportiva de nuestros judocas, la determinación de los remeros y la entrega de los taekwondistas son historias que seguimos con el orgullo de saberlos representantes de un pueblo que no se rinde. Felicidades a todos los medallistas», expresó el mandatario en redes sociales.

El judo ha sido, sin dudas, uno de los pilares de la actuación cubana. El campeón mundial Andy Granda confirmó su favoritismo al vencer por ippon al dominicano José Nova en la categoría de más de 100 kilogramos, mientras Iván Silva también se colgó el oro en los 100 kg . A estos títulos se suman las coronas de Jonathan Charón (60 kg), Orlando Polanco (66 kg) y Dali Sentmanat (52 kg) en la primera jornada de finales, y de Marlon Herrera (73 kg) en la segunda, demostrando el coraje que caracteriza a los judocas cubanos.

El remo, por su parte, aportó las primeras medallas para la Isla. La dupla de Ana Jiménez y Leah Almeida inauguró el medallero con un bronce en el doble par de remos cortos peso ligero, mientras Reidy Cardona, Leduar Suárez, Rayma Ortiz y Natalie Morales subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías, evidenciando la determinación de los remeros cubanos en las aguas de la presa de Tavera.

La cita regional, que se extenderá hasta el 8 de agosto, ha contado con el apoyo irrestricto del pueblo cubano, que sigue con atención el desempeño de sus atletas, quienes, como sentenció el mandatario, son representantes de un pueblo que no se rinde.