Destacada actuación de villaclareño en Copa Intelecto de Ajedrez en Rusia

El trebejista de Villa Clara Esteban David O´Farrill protagonizó una destacada actuación en la Copa Intelecto de Ajedrez 2026, que tuvo de sede a Rusia.

El ajedrecista de Santa Clara, campeón de Cuba en la categoría sub 12 años en el 2025, ubicado como primer tablero en el certamen ruso, aportó 29 puntos en simultáneas, además de 5,5 unidades de 9 posibles en los cotejos rápidos y apenas perdió 8 duelos en toda la lid.

En la última jornada de la justa la escuadra de Cuba superó a la selección Altai y se despidió en el puesto 12 y fue lo mejor de América en la Copa Intelecto de Ajedrez, según reseña el periódico Jit del INDER.

El santaclareño Esteban David O´Farrill, Alberto García, Daziel Pernas, Ángel González y Mya Valdés pusieron el punto final con marcador de 7-6, para llegar a 63,5 unidades en un certamen que reunió a niños y jóvenes de 42 elencos liderados por Uzbekistán y Kazajistán con suma final de 85 rayas.

Los antillanos vencieron en 5 de los 9 matches celebrados y aunque no pudieron igualar lo hecho hace un año cuando finalizaron con medalla de bronce, el resultado de esta ocasión merece aplausos.

El jugador de Villa Clara Esteban David O´Farrill, será recibido por la familia deportiva de la capital villaclareña, compañeros de estudio y familiares en la ciudad de Marta Abreu y el Che Guevara.