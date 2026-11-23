El lanzador de Villa Clara Miguel Alfredo Calderón protagonizó una destacada actuación en la última jornada de la etapa clasificatoria del Campeonato Panamericano Pre-Mundial de Béisbol categoría sub 12 años, que tiene como sede a República Dominicana.

El tirador villaclareño se acreditó la victoria desde la lomita, en el choque donde Cuba noqueó a Brasil 16 anotaciones por 5, y bate en mano conectó un doblete.

Desde el montículo el pitcher Miguel Alfredo Calderón, natural de Corralillo y residente en Santa Clara, dominó la tanda de bateadores brasileños durante tres entradas y un tercio, en las cuales permitió un indiscutible y una carrera, regaló dos boletos y propinó 2 ponches.

Con este resultado Cuba clasificó para la Super Ronda, donde 6 equipos lucharán por los 4 boletos al Campeonato Mundial del 2027.

Complejo Deportivo IPL Academy

C H E

CUB 16 14 0

BRA 5 6 4

JG: Miguel Calderón (1-0)

JP: Seiki Imoto (0-1)

HR: Pedro Batista (1ro)

En el equipo Cuba de Béisbol categoría sub 12 años también milita otro lanzador de Santa Clara, se trata de Dihago Fleites, quien sufrió la única derrota del conjunto frente a Estados Unidos en la jornada inaugural 11 anotaciones por 2. Dihago Fleites permitió cuatro carreras limpias.



Este certamen se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre.