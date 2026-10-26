Destacada actuación de atletas villaclareños de triatlón en evento internacional en Costa Rica

La atleta de Villa Clara Isabel Rodríguez conquistó la medalla de plata en la Copa de Desarrollo de Triatlón de Limón, Costa Rica, tras cruzar la meta con tiempo de 1 hora 04 minutos y 32 segundos, a solo 18 segundos de la campeona.

La representante santaclareña completó la natación en 10:45, el ciclismo en 32:51 y la carrera a pie en 20:06, según precisiones de la página deportiva Cuba Camino a Los Ángeles 2028 en la red social Facebook.

La actuación de la villaclareña Isabel Rodríguez en Costa Rica, destacó especialmente sobre la bicicleta, donde consiguió el mejor registro de la competencia.

Por su parte en el sexo masculino el pilongo Jorge Emmanuel Alemáñez también dejó una favorable impresión al finalizar cuarto con 56 minutos y 25 segundos, a 56 segundos del ganador. Sus registros fueron de 9:19 en natación, 29:05 en ciclismo y 17:13 en carrera a pie, con transiciones de 18 y 30 segundos.

El desempeño de Jorge Emmanuel Alemáñez sobre la bicicleta fue el más rápido entre los cuatro primeros clasificados, de acuerdo con el reporte de Cuba Camino a Los Ángeles 2028.