Debutó con victoria lanzador de Villa Clara Pablo Luis Guillén en temporada 2026 del béisbol en España

El lanzador de Villa Clara Pablo Luis Guillén, debutó con victoria este fin de semana en la temporada 2026 del béisbol en España, vistiendo la camisa de los Marlins de Tenerife.

El derecho santaclareño Pablo Luis Guillén tuvo una destacada labor monticular en su primera presentación, al trabajar durante 5 inings, en los cuales propinó 8 ponches, no permitió imparables y tuvo un excelente control al no regalar bases por bolas.

Apoyados en la sobresaliente actuación del tirador villaclareño Pablo Luis Guillén, los Marlins de Tenerife se impusieron al Irabia con marcador final de 8 anotaciones por cero.

Por el conjunto ganador también alinearon los cubanos Frank Hernández, Ian Alejandro Pérez y Orlando Lavandera, según reporta el sitio Pelota Cubana en Facebook.

Por el elenco perdedor cargo con el revés el diestro de Santiago de Cuba Danny Betancourt. El indómito tiró 4 capítulos, le conectaron 8 hits, otorgó 3 boletos, permitió 7 carreras y recetó 3 ponchetes.

En la temporada 2025 del béisbol español el as de Bengochea Pablo Luis Guillén abrió 10 juegos con los Marlins de Tenerife y concluyó invicto con balance de 8 éxitos, con una efectividad de 1.98; durante 54.2 de actuación le fabricaron 12 carreras y retiró a 60 bateadores por la vía de los strike.

