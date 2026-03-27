Debuta villaclareño Christian Rodríguez en temporada 2026 del béisbol profesional de Japón

El jugador de cuadro de Villa Clara Christian Rodríguez debutó este viernes en la temporada del 2026 de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, vistiendo la camisa de los Dragones de Chunichi.

En su primer juego de la campaña con la filial, el atleta de Cifuentes tuvo una destacada actuación, al batear de 5-2 con una carrera impulsada.

A pesar de haber estado alejado de la competencia, mostró capacidad para producir en momentos claves y hacerse notar dentro de la alineación, según reporta en redes sociales Ohboshi Yuhki.

Agrega la publicación en Facebook que en la segunda entrada, con un out y corredores en primera y segunda, el villaclareño Christian Rodríguez conectó por la zona del lanzador que terminó en hit dentro del cuadro. La jugada llenó las bases y derivó en la primera carrera gracias a un boleto con bases llenas, iniciando el flujo ofensivo de los Dragones de Chunichi.

Según el relato del partido, en el quinto inning, con dos outs y compañero en tercera, volvió a responder en situación de presión. En conteo de 2 strikes e igual cantidad de bolas, pegó un doble al jardín izquierdo que permitió anotar con seguridad al corredor de la antesala, sumando así su primera carrera remolcada de la campaña.

Aun siendo su primer juego oficial del año, el torpedero de Cifuentes Christian Rodríguez no mostró señales de falta de ritmo competitivo, destaca la publicación desde la tierra del sol naciente.

Agrega que su aporte, tanto en la generación de oportunidades, como en la producción de carreras, representa un mensaje claro para el cuerpo técnico en su camino de regreso al primer equipo en la actual temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Japón.