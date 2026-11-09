Cuba sin más opciones que ganar en Mundial sub-23 de béisbol

El equipo comandado por Guillermo Carmona registra apenas un éxito sobre Sudáfrica por nocaut de 26-6 y par derrotas, ante Corea del Sur (2-3) y Japón (1-5).

Solo un triunfo ante los morochos asegura variantes para avanzar a la superronda, instancia reservada para los tres primeros lugares de cada grupo clasificatorio.

El cuerpo técnico encomendó la apertura del crucial desafío al derecho Fher Cejas Pérez, quien tuvo una efímera actuación de 0.2 innings ante los sudcoreanos, en los que admitió dos jits.

Si la situación lo amerita, es muy probable que el as de la rotación José Ignacio Bermúdez trabaje como relevista, en un partido cuyo desenlace determina dónde jugar en la segunda etapa: entre los mejores o en la ronda de consuelo por los puestos del siete al 12.

Aunque se desbordó frente al picheo de Sudáfrica, el bateo de los cubanos recibió 25 ponches de los lanzadores asiáticos, a los que solo pudieron conectarles seis imparables en 15 innings.

La dirección de los insulares ha realizado ajustes todos los días en el lineup tratando de incrementar la producción ofensiva, lo cual resulta clave para doblegar a los morochos.

Una derrota dejaría a los muchachos de Guillermo Carmona sin opciones de acercarse siquiera al mejor resultado histórico de una selección cubana en mundiales de esta categoría, el cuarto puesto en México 2021.

Dos veces han chocado Cuba y Venezuela en citas del orbe de la categoría, durante la superronda de 2021 los morochos ganaron por 11-0 y en la ronda de consuelo de la edición siguiente los isleños tomaron desquite por 2-0.



En la llave preliminar A Australia perdió el invicto ayer ante Chequia, en uno de los desenlaces sorpresivos del torneo, y se produjo un triple empate en la cima entre los de la isla continente, Taipéi de China y los anfitriones, todos con saldo de 2-1.



Con balance de 1-2 aparecen Puerto Rico Panamá y Chequia, un comportamiento que confirma los pronósticos sobre la paridad de ese grupo.



En el apartado B, a los invictos Japón y Venezuela (3-0), los secundan Corea del Sur, Gran Bretaña y Cuba (1-2), mientras Sudáfrica ocupa el sótano (0-3).



La cartelera de hoy se completa con los partidos Corea del Sur-Gran Bretaña, Japón -Sudáfrica, Australia -Taipéi de China, Puerto Rico -Chequia y Nicaragua-Panamá.



El Mundial sub-23 de béisbol se efectúa en tres ciudades nicaragüenses hasta el próximo 15 de noviembre, cuando se discutan las medallas del torneo.