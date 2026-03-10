Cuba pierde ante Puerto Rico en Clásico Mundial de Béisbol 

En un partido retrasado por la lluvia en la ciudad de San Juan, los boricuas tomaron ventaja en el segundo inning por tubey de Martín Maldonado que empujó tres carreras ante el abridor cubano Julio Robaina (1.1 IP, 3CL, 4H, 1K, 1BB).

Más rápido de lo previsto el mentor Germán Mesa debió utilizar el bullpen para evitar que en esa misma entrada los locales ampliaran el marcador y cinco lanzadores aguantaron el ataque rival, pero no hubo reacción de sus compañeros con el bate.

Fue la primera oportunidad en el Clásico para Josimar Cousín, quien ponchó a cuatro en 2.2 innings trabajados, pese a admitir la cuarta anotación de los puertorriqueños, y también debutó Armando Dueñas (1.0 IP, 1H, 1BB).

La ofensiva de los cubanos apenas produjo dos jits, incluido un tubey de Alfredo Despaigne que, combinado con error en tiro del jardinero central, propició la única vuelta de su equipo en piernas de Ariel Martínez.

El picheo de los subcampeones en 2013 y 2017 propinó diez ponches, tres de ellos a la cuenta del ganador Elmer Rodríguez y dos para el taponero Edwin Díaz.

Con este resultado, independientemente de lo que ocurra mañana en el duelo entre Puerto Rico (3-0) y Canadá (1-1), el segundo clasificado del grupo A será el ganador del juego entre cubanos y norteños el miércoles en la despedida de la fase preliminar.

Además del cupo disponible en este segmento, queda por definir un pasaje en el apartado B, donde anoche Estados Unidos (3-0) firmó su avance al imponerse a México por 5-3.

También aseguraron su participación en los partidos de cuartos de final las selecciones de Japón (3-0) y Corea (2-2) por la llave C, y Venezuela y República Dominicana, ambos con 3-0 por el circuito D.

Resultado del juego

CUB 1-2-1

PRI 4-6-1

JG: E. Rodríguez

JP: J. Robaina

JS. E. Díaz