Cuba en Santo Domingo 2026: Primera Jornada de los Juegos Centroamericanos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya son una realidad. Tras una colorida y emotiva ceremonia de inauguración, la edición del centenario dio el banderazo de salida. La justa deportiva, que se extenderá hasta el próximo 8 de agosto, reúne a más de 6 000 atletas provenientes de 37 países y territorios. Cuba estará representada por una delegación de 505 deportistas. Desde ya, Cubadebate inicia su cobertura minuto a minuto de esta gran cita multideportiva.