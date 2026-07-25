Cuba desfiló con la historia a su favor en Santo Domingo 2026

Los cubanos, con la multilaureada triplista Leyanis Pérez a la cabeza, acompañada por Yoikel Goicochea, joven talento del taekwondo; despertaron los vítores de la afición dominicana que se dio cita para atestiguar un acontecimiento histórico: el inicio oficial de los Juegos del Centenario, reconocidos por el organismo internacional rector del Deporte como los más antiguos del mundo a nivel de región.

Fueron apenas unos minutos de marcha, que para cada miembro de la joven delegación antillana encerraron un significado especial: ondear la bandera con orgullo patrio y mirar a las tribunas sabiéndose tan grande como el propio recinto debió ser una experiencia, cuando menos, inolvidable para una generación encargada de sostener un resultado competitivo a la altura de los grandes logros del deporte en la Isla.

Después de desfilar con la cabeza en alto y la música de Alexander Abreu de fondo a la comitiva caribeña no le queda otro camino que representar al país con una solo convicción: la de entregarse por completo a cada reto y firmar una actuación digna que trascienda las medallas y sirva, de paso, para unir un poco más a este pedazo de mundo llamado Centroamérica y el Caribe.}

La apertura de Santo Domingo 2026 quedará en la memoria colectiva entre muchas cosas por sus luces: azules, blancas y rojas en honor a la bandera dominicana, tal y como la de Cuba, que lograron suspenderse en el cielo y formar múltiples figuras como un guiño a la esperanza para una región que intenta crecer en un contexto cada vez más desafiante.

Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, expresó que esta noche es sinónimo de historia, nos respaldan 100 años de historia y sueños compartidos, aquí construiremos un espacio de encuentro y confraternización a tono con el comienzo de un nuevo siglo de los Juegos.

Recuerden atletas que detrás de cada actuación de ustedes hay una familia que no dejó de creer y un pueblo con ilusión por verlos triunfar, sé que sabrán competir por el oro la plata y el bronce, además de por otra medalla no menos importante: la de la hospitalidad, el respeto, la solidaridad y la alegría, enfatizó.

Como colofón del acto ceremonial Luis Abenader, presidente de la República Dominicana, declaró oficialmente inaugurados los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026 y Félix Sánchez, doble campeón olímpico y mundial de la vuelta al óvalo recorrió el último tramo con la antorcha, símbolo de la cita, hasta el encendido del pebetero.