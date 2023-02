Cuba debuta con victoria sobre Curazao en Serie del Caribe 2023

Sencillo al jardín derecho de Guillermo Avilés con Rafael Viñales en segunda (regla de desempate), y boleto con bases llenas a Yuniesky Larduet, definieron el partido en la décima entrada.

Las dos anotaciones fueron a la cuenta del relevista y perdedor Shairon Martis, aunque fue Wendell Floranus quien con su descontrol forzó la última.

Los abridores Cody Mincey y César García se enfrascaron en un bonito duelo, en el que completaron siete entradas, con cinco imparables tolerados, cuatro ponches sin boletos para el primero; y tres y tres para el segundo.

Sharlon Schoop anotó la primera carrera del juego en el quinto episodio, impulsado por roletazo a segunda de Darren Seferina, tras colarse en tercera por otro imparable, de Andrelton Simmons.

Martis se encargó del box por los Wildcats y recibió la del empate por cuadrangular del torpedero Andrés De La Cruz en el octavo, mientras que Andy Vargas asumió el mismo rol por Agricultores.

Para el noveno el mánager cubano, Carlos Martí, mandó a la lomita a Joel Mojena, quien toleró un sencillo y completó la faena en el noveno, sin mayores incidencias.

Ray-Patrick Didder fue el mejor bateador de Curazao, de 4-2, mientras que por Cuba el más sobresaliente fue Yosvany Alarcón (de 4-3).

El monarca de la recién estrenada Liga Élite cubana exhibió una poderosa ofensiva en la justa doméstica, en la cual prácticamente no tuvo rival, pero no fue así en el estadio "Jorge Luis García Carneiro", de la ciudad de La Guaira. No obstante, se las arregló para imponerse a base de buen pitcheo y así llevarse el triunfo.

El 3 de febrero Cuba enfrentará a República Dominicana en el Estadio Fórum La Guaira, mientras que el combinado curazoleño enfrentará a los mexicanos en el Estadio de La Rinconada.