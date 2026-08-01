Cuba con dos oros y tres bronces en la lucha libre de Santo Domingo 2026

Los títulos llegaron por intermedio de Geannis Garzón, en los 74 kilogramos (kg), y Arturo Silot, (97 kg), ambos con actuaciones de gran autoridad sobre el colchón.

Garzón comenzó su camino triunfal con victoria por superioridad técnica (11-0) sobre el salvadoreño Kevin Alemán en cuartos de final, superó luego 9-3 al dominicano Julio Rodríguez en semifinales y conquistó el cetro con victoria de 10-0 ante venezolano Ibsen Aguilar en una final resuelta también por superioridad técnica.

Silot, por su parte, firmó una actuación impecable, con una fase de grupos en la que derrotó al colombiano Carlos Izquierdo (12-3) y al venezolano Cristian Sarco (13-3), antes de vencer 10-0 al jamaicano Steven Burrell Jr. en semifinales.

Ya en la discusión del título volvió a enfrentar a Izquierdo y lo derrotó nuevamente por superioridad técnica para proclamarse campeón invicto.

Lázaro Hernández (86 kg) abrió con triunfo por caída frente al venezolano José Piñero, cedió después ante el panameño Ángel Cortés y cayó en semifinales por cerrado 4-5 frente al dominicano Christopher Foca.

Sin embargo, en el combate por el tercer lugar tomó desquite ante Cortés con victoria por caída para asegurar un puesto en el podio.

Yosenky Castañeda (125 kg) avanzó desde los cuartos de final gracias a un éxito de 6-0 sobre el jamaicano Aaron Johnson, luego perdió en semifinales 0-2 frente al puertorriqueño Jonovan Smith, pero reaccionó en la discusión del bronce al superar 6-1 al costarricense Maxwell Lacey.

En los 57 kilogramos, Vladimir Vila no logró avanzar más allá de la fase de grupos, al caer frente al venezolano Pedro Mejías y al mexicano Román Bravo, con una única victoria sobre el colombiano Duván García.

Mientras, en los 65 kilogramos, Carlos Méndez debutó con triunfo de 21-13 sobre el panameño Wilfredo López en cuartos de final, pero fue derrotado por superioridad técnica en semifinales por el puertorriqueño Joseph Joseph y finalmente le ganó por superioridad técnica al salvadoreño Raúl Paniagua en la discusión por la medalla de bronce.

La lucha libre masculina puso así punto final a su programa en los Juegos, con dos títulos y tres preseas de bronce, con protagonismo para los campeones Garzón y Silot.

Por lo previsto, la lucha continuará este 1 de agosto con el torneo femenino, en el que las representantes cubanas buscarán mantener el dominio sobre los colchones de Santo Domingo 2026.