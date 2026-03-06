Cuba abre con victoria de 3x1 ante Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

Cuba debutó con victoria de tres anotaciones por una ante Panamá en el VI Clásico Mundial de Béisbol, en choque correspondiente al Grupo A, con sede en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Los cubanos tomaron el mando del encuentro en el segundo ining por cuadrangular del santiaguero Yoelquis Guibert por el jardín derecho ante una recta del abridor derrotado, el zurdo Logan Allen.

Los antillanos aumentaron la ventaja en el tercer capítulo, por jonrón del antesalista Yoan Moncada con Yiddi Cappe en circulación luego de envasarse por doblete.

Por Cuba también sobresalió bate en mano Ariel Martínez, con dos imparables.

El zurdo de Pinar del Río y de los Halcones de SoftBank Liván Moinelo trabajó durante tres entradas y dos tercios, donde toleró dos hits, regaló dos boletos, ponchó a cuatro y no permitió carreras.

También desde la lomita realizó un excelente relevo el agramontino Yariel Rodríguez, quien retiró por su orden a los siete bateadores que enfrentó, con 3 pinches propinados.

Igualmente tiraron por nuestro país Enmanuel Chapman, quien aceptó la única de los panameños por hits remolcador de Johan Camargo.

Darién Nuñez dominó al último bateador del séptimo y luego hicieron la tarea Yoan López y Raidel Martínez, quienes colgaron los últimos dos ceros en el pizarrón.