Cuba a las puertas de la eliminación en el Clásico

Aunque vendieron cara su derrota en el Estadio Intercontinental, pues el choque se decidió en 10 entradas, volvió a fallar el bateo de los jugadores que llegaron como los más mediáticos del conjunto, Luis Robert y Yoan Moncada, entre los dos se fueron de 10-1, con 4 ponches.

A la ofensiva sacaron la cara por el elenco cubano Erisbel Arruebarruena de 3-2, 1 BB, 1 CA y 1 CI y Alfredo Despaigne, también con par de indiscutibles, uno de ellos fue doble.

Una vez más el pitcheo abridor cumplió, pero el relevo echó por tierra el soberbio trabajo del zurdo de los Cachorros de Chicago Roenis Elías, quien en 5 inning, no permitió anotaciones, con 2 hits, ponchó a 3 y regaló un boleto.

José Ramón Rodríguez sacó un out y de los cuatro bateadores que enfrentó, 3 le conectaron sencillos. Después vino al rescate Naikel Cruz, le hicieron 1 carrera en dos tercios de labor. A pesar de que no resultó una salida hermética para Liván Moinelo, no le anotaron en 1.1. Las carreras decisivas las permitieron 2 Raidel Martínez, una de ellas sucia e igual cantidad Onelkis García.

Armando Johnson valoró este compromiso ante los italianos y habló sobre el manejo de su bullpen. “Cuando empatamos el partido en el 8vo pensé que podíamos concluir el trabajo, pero ellos lo hicieron mejor y sencillamente no pudimos. El tema de los relevistas es una planificación que tenemos desde los propios juegos de preparación”.

Johnson se refirió a la sustitución de su principal cerrador Raidel Martínez con solo 19 lanzamientos. “Es su primera salida, estuvo enfermo con amigdalitis, pensamos que cumplió su función y decidimos traer a Onelkis”.

Otra vez vimos a un equipo cubano utilizando excesivamente el toque de bola. “Solamente dimos 3 hits en el choque anterior, la ofensiva no ha funcionado y buscamos variantes para tratar de hacer las carreras”.

La escuadra antillana necesita hacer movimientos en su alineación, sobre este tema Johnson señaló. “Nos vamos a reunir con el colectivo técnico y decidiremos qué cambios se pudieran realizar”.

El director del equipo Cuba aseguró que seguirán luchando por la victoria en este evento. “Los muchachos han pelado los dos juegos, este mismo ante Italia logramos venir de abajo, pero al final no pudimos, pero no ha sido por falta de entrega”.

Los nuestros enfrentarán este jueves a partir de las 11de la noche hora de Cuba a Panamá, en el que tratarán de llevarse un éxito que los mantendría con esperanzas de clasificar. El abridor será el derecho de la organización Reales de Kansas City, Ronald Bolaños.