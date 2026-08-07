Conquistan atletas de Villa Clara medallas de plata y bronce en los Juegos Centroamericanos

Los atletas de Villa Clara aportaron este jueves dos medallas de plata a la delegación de Cuba, que marcha en la tercera posición de los vigésimo quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El primer metal plateado llegó desde el mar, por intermedio del Campeón Mundial de Caibarién Nélido Manso, con la presea plateada en la modalidad dinghy de dos personas mixto de las competencias de vela.

La dupla cubana confirmó su buen desempeño en la prueba y subió al segundo escalón del podio, aportando una nueva presea para la embajada atlética antillana.

Por su parte, la corredora del municipio de Remedios Yunisleidy de la Caridad García, como parte del relevo 4x100, ganó la medalla de bronce con tiempo de 43 segundos y 41 centésimas en el cierre de la jornada atlética.

La víspera Cuba tuvo una destacada actuación en el canotaje, pues la campeona mundial Yarisleidys Cirilo volvió a demostrar su dominio sobre el agua y conquistó la medalla de oro en la final del C1-200 metros femenino del canotaje de velocidad.

También José Ramón Pelier subió a lo más alto del podio de premiaciones al dominar el C1-1000 metros.

Cirilo y Pelier también se agenciaron el metal dorado en el C2 500 metros mixto.