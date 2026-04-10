Conquista Yunisleidy García medalla de oro en Copa de Atletismo en México

La atleta de Villa Clara Yunisleidy de la Caridad García conquistó este jueves medalla de oro en la primera jornada de la Copa de Atletismo Titanes en Mérida, México.

El metal dorado de la velocista de Remedios fue en la carrera de los 100 metros, al cronometrar 11 segundos con 21 centésimas. En semifinales hizo 11.33, según nos confirmó la corredora vía Facebook.

La villaclareña volverá a tener acción en el certamen azteca este sábado 11 de abril en el evento de los 200 metros. Las eliminatorias serán a las 8:05 a.m. y la final a las 7:00 p.m.

Este jueves, en el inicio de la Copa de Titanes de Atletismo en Mérida, México, la delegación de Cuba cosechó 3 preseas doradas, de acuerdo con la página de Facebook Cuba Camino a Los Ángeles 2028.

En la velocidad masculina, el olímpico Reynaldo Espinosa dominó los 100 metros planos con registro 10 segundos 50 centésimas.

El tercer metal dorado para la Mayor de las Antillas llegó en la impulsión de la bala, por intermedio de Dianelis Delis, con un lanzamiento de 17 metros 85 centímetros, en una final donde compitieron tres atletas.

Este viernes 10 de abril la acción continuará con presencia cubana en varias finales directas.