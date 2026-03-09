Conquista el villaclareño Denny Larrondo segunda victoria de Cuba en el VI Clásico Mundial de Beisbol

El lanzador derecho Denny Larrondo, del municipio villaclareño de Quemado de Güines, conquistó este domingo la segunda victoria del equipo Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

El team Asere superó a Colombia con marcador final de siete anotaciones por cuatro, en choque efectuado en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico, sede del Grupo A.

Los cubanos se apoyaron nuevamente en la efectiva labor de los lanzadores y en una ofensiva oportuna de ocho indiscutibles, de ellos dos cuadrangulares.

El tirador de Villa Clara Denny Larrondo, trabajó solo dos entradas, en las cuales no permitió imparables, le anotaron 1 carrera, regaló 4 boletos y propinó 1 ponche.

Después del serpentinero quemadense Denny Larrondo, subieron a la lomita por Cuba, el gallero camagüeyano Yariel Rodríguez, dos episodios, con tres ponches.

Yariel Rodríguez, tras la actuación ante los cafeteros llegó a 4.1 innings en el torneo, en los que no ha permitido carreras limpias y ha dominado a seis rivales por la vía de los strikes.

El gigante y veloz Pedro Santos estuvo muy descontrolado en sus envíos, regaló tres boletos. Le siguieron el zurdo Darién Núñez y Enmanuel Chapman, nuevamente con dificultad en su control.

Posteriormente se mostraron efectivos Luis Romero, Yoan López y Raidel Martínez, quienes tiraron octavo y noveno inning, respectivamente. En el encuentro dominical ante los colombianos el pitcheo cubano concedió 10 bases por bolas.

A la ofensiva sobresalieron Ariel Martínez con cuadrangular de tres anotaciones y Erisbel Arruebarruena, también con un vuelacercas.



Números Finales:

C H E

COL 4 7 1

CUB 7 8 1

JG: Denny Larrondo (1-0)

JP: Luis Patiño (0-1)

JS: Raidel Martínez (2do)

HRS: Ariel Martínez (1ro)

Erisbel Arruebarrena (1ro)

Cuba con balance positivo de dos triunfos sin derrotas enfrentará este lunes al anfitrión Puerto Rico, a las 7 de la noche hora de nuestro país.

El zurdo Julio Robaina será el abridor del team Asere, según confirmación del manager Germán Mesa en la conferencia de prensa.