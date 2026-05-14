Clasifica villaclareña Yisnolys López a final del C2 en Copa del Mundo en Alemania

La canoísta de Villa Clara Yisnolys López, junto a Yarisleidis Cirilo, de Guantánamo, clasificó este jueves a la final del C2 a la distancia de 200 metros, en la Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad, con sede en Duisburgo, Alemania.

Las cubanas ratificaron su condición de favoritas en la prueba, al ganar la semifinal 1 con un excelente tiempo de 44 segundos 71 centésimas, el mejor crono de todas las preliminares, demostrando nuevamente el gran nivel de las antillanas en su principal prueba internacional.

La semifinal 1 de la modalidad tuvo a las duplas de Estados Unidos y Moldavia en los puestos 2 y 3.

En el otro hit semifinalista ocuparon los 2 primeros lugares las embarcaciones de China y Alemania, según reporta el grupo de Facebook "Cuba Camino a Los Ángeles 2028".

La gran final del C2, a 200 metros sexo femenino de esta parada de la Copa del Mundo de Canoa de Velocidad en Alemania, está programada para el sábado a las 9:05 a.m. hora de nuestro país, en lo que será la cuarta salida al agua para las caribeñas en esta Copa del Mundo.

También este jueves Yisnolys López, de El Santo, en Encrucijada, y la guantanamera Yarisleidis Cirilo, compitieron en el C2 a 500 metros y quedaron fuera de la disputa de las medallas al concluir novenas de su semifinal, con tiempo 2 minutos 22 segundos y 67 centésimas desde el carril número 8.

Yisnolys López y Yarisleidis Cirilo son las actuales campeonas del C2 a 200 metros, al brillar en la primera Copa del Mundo, celebrada recientemente en Szeged, Hungría.