Cinco villaclareños asistirán al VI Clásico Mundial de Béisbol

Los peloteros villaclareños Christian Rodríguez y Denny Larrondo, los directivos Humberto Guevara y Luis César Valdés, además del árbitro Omar Peralta, integran el equipo Cuba al VI Clásico Mundial de Béisbol, que tendrá lugar del 5 al 17 de marzo del 2026 en Puerto Rico, Japón y Estados Unidos.

El jugador de cuadro de Cifuentes Christian Rodríguez entró este viernes al roster final, luego de una actualización del roster inicial y su desempeño en la Serie de las Américas en Venezuela y el tope amistoso con Nicaragua.

Christian Rodríguez, 23 años, estuvo este año en la recta final de la 64 Serie Nacional con los Leopardos y durante 2024 y 2025 con los Dragones de Chunichi de la Liga Profesional de Japón.

Por su parte, el lanzador de Quemado de Güines Denny Larrondo tuvo una destacada actuación con Villa Clara en el nacional de la categoría Sub 15 años en el 2017, luego viajó hacia República Dominicana y firmó un contrato de liga menor con los Yankees de Nueva York el 2 de julio del 2018.

La mejor temporada de Larrondo resultó la del 2024, ocasión en la que mostró su talento en Clase A, con saldo de 6 ganados y 5 perdidos en 23 aperturas, efectividad de 3.56 en 93.2 innings, con 107 ponches y 68 boletos, siendo séptimo en sonrisas y ponches dentro de la Liga de California. En el 2025 llegó hasta Clase A Avanzada, su nivel máximo hasta la fecha.

Al término de la campaña se convirtió en agente libre, situación que mantiene actualmente, por lo que un buen desempeño en el Clásico pudiera abrirle las puertas a un nuevo contrato profesional. En cinco contiendas en las Menores acumula igual cantidad de triunfos y descalabros (19-19) en 81 salidas (65 como iniciador), con PCL de 4.48 en 293.1 capítulos, 329 ponches, 186 pasaportes gratis y un WHIP de 1.45, según reporte de la página pelota cubana.

De Villa Clara también integran la delegación cubana Humberto Guevara, de Buena Vista en Remedios, Jefe Técnico, y Luis César Valdés, de San Juan de los Yeras, en Ranchuelo, Jefe Técnico del Arbitraje en Cuba, designado para trabajar en el Replay del certamen.

El árbitro de Santa Clara Omar Peralta impartirá justicia en el grupo asiático. Peralta fue seleccionado por su destacada labor en anteriores eventos internacionales.